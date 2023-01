Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, dopo il successo per 3-1 nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid

Xavi ha parlato dopo la conquista del suo primo titolo da allenatore del Barcellona contro il Real Madrid.

PAROLE – «Sono molto contento del titolo, soprattutto del modo in cui è arrivato”, ha dichiarato il tecnico. “Quando vinciamo e non giochiamo bene, non sono soddisfatto, stavolta lo sono davvero molto. Abbiamo perso pochi palloni, abbiamo battuto il Real dominando tutta la partita… Tutto quello che avevo immaginato è successo alla perfezione. Sono molto contento anche per i giocatori: hanno messo a tacere tante critiche. Critiche ingiuste secondo me. Questo titolo ci darà serenità; è un titolo conquistato contro il Real Madrid, campione in carica di Spagna e d’Europa… Quindi è motivo di orgoglio e sollievo. Primo trofeo dopo Messi? Abbiamo avuto momenti difficili, ma ora abbiamo creato una squadra. spero che sia il primo titolo di una lunga serie».

L’articolo Barcellona, Xavi: «Abbiamo dominato il Real Madrid» proviene da Calcio News 24.

