Alessandro Del Piero ex capitano bianconero parla a Sky Calcio Club della Juventus, ecco cosa dice l’ex attaccante.

Sono queste le parole di Alessandro Del Piero, l’ex capitano bianconero parla così a Sky Calcio Club della Juventus dopo la brutta sconfitta contro il Napoli: “Ci sono tanti punti di domanda sulla Juventus, c’è una zona d’ombra; eppure Allegri, secondo me, non è da esonerare. Il Napoli sta facendo un campionato superlativo, molto sopra le parti. Poi c’è un altro campionato e, in quel campionato, la Juve è prima.“

Anche Marchegiani a Sky Calcio Club ne parla così: “La partita del Napoli con la Juve mi ha entusiasmato. Della Juve ha colpito la prestazione sottotono di alcuni giocatori che non mi aspettavo così in difficoltà. Allegri aveva portato la Juve ad un livello di autostima per cui dava l’impressione di gestire le partite. Il flop è stato clamoroso dall’inizio col Napoli, con errori individuali di più giocatori. I piani di allegri sono saltati nel momento in cui non ha avuto il controllo della partita che pensava di avere.”

