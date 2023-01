Duro attacco di Criscitiello che a SportItalia attacca Allegri allenatore della Juventus per il suo modo di giocare a calcio.

Sono queste le parole di Criscitiello che su SportItalia attacca duramente Allegri tecnico della Juventus dopo la sconfitta di Napoli: “La Juventus si era autoconvinta che potessero bastare prestazioni indecenti per andare avanti in classifica. In questa serie A basta anche questo ma, alla lunga, il campo ti presenta sempre il conto. Allegri non fa giocare la Juventus a calcio. I calciatori li ha ma non c’è mezza idea in questa squadra. Manca la gestione del gruppo e il mercato è stato totalmente improvvisato e i risultati sono evidenti. Oggi non hai grandi alternative.“

Conclude così: “Devi arrivare a fine campionato e poi, sicuramente, cambiare anche guida tecnica. Dispiace per il contratto e per l’ennesimo bagno di sangue economico ma non c’è futuro con Allegri in panchina. La Juve deve azzerare tutto. Dopo i vertici societari vanno cambiati Direttore Sportivo e allenatore. Intanto inizia una settimana complessa che si concluderà a Roma, venerdì, con il processo plusvalenze. La società rischia pesante ma l’unico obiettivo concreto deve essere partecipare alla prossima Champions League.“

