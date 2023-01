Il Milan deve ancora risolvere il nodo legato alla clausola rescissoria nel nuovo contratto di Rafael Leao

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, cresce la fiducia in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Il nuovo accordo tra il portoghese ed il club rossonero dovrebbe essere per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus.

Resta però ancora da scogliere il nodo relativo alla clausola rescissoria, esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio. Il Milan sta infatti ancora lavorando per capire se rimarrà sui 150 milioni di euro o verrà modificata.

L’articolo Milan, nodo clausola per il rinnovo di Leao proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG