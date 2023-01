Aumentano i diverbi in casa Lazio tra l’allenatore Maurizio Sarri ed il direttore sportivo Igli Tare. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, si starebbe incrinando sempre di più il rapporto tra Maurizio Sarri ed Igli Tare. L’allenatore biancoceleste, nella conferenza pre Sassuolo-Lazio aveva infatti dichiarato che l’eventuale quarto avrebbe avuto del miracoloso. Poco dopo ha risposto il direttore sportivo affermando invece che la Champions è l’obiettivo stagionale.

Adesso spetterà a Claudio Lotito decidere cosa fare. Tare è infatti in scadenza ed il presidente potrebbe non offrire un nuovo contratto per schierarsi dalla parte di Sarri.

L’articolo Lazio, problemi tra Sarri e Tare: Lotito chiamato a decidere proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG