Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni

Xavi ha parlato a Dazn dopo Real Madrid-Barcellona.

LE PAROLE – «La sensazione che ho è che siamo in una momento negativo, in cui ci proviamo fino alla fine senza raccogliere. La sfortuna vera è stata mercoledì. Avevamo l’occasione per guidare la classifica da soli, ma non siamo riusciti a raccoglierla. Abbiamo avuto un’occasione importante prima del rigore, ma siamo in un momento negativo. Loro alla prima occasione ci hanno segnato l’1-0. Abbiamo dominato, ma se non sfrutti le occasioni al bernabeu poi vieni punito».

L’articolo Barcellona, Xavi: «Abbiamo dominato, ma è un momento negativo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG