Trovano conferma le voci circolate nel primo pomeriggio: Adli titolare col Verona. Pioli pensa al cambio modulo

Le voci rimbalzate nel pomeriggio cominciano a trovare conferme: come riportato da Sky, Yacine Adli sembrerebbe al momento in vantaggio su Rade Krunic per una maglia da titolare questa sera in Verona-Milan.

Pioli, con l’inserimento del francese, sarebbe pronto a cambiare modulo passando al 4-3-3.

