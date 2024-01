Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao

ARBITRI – «Le sensazioni che ho avuto sono quelle che ho spiegato domenica, non voglio alimentare ulteriori polemiche. Mi piace il calcio, potrei parlare di calcio tutto il giorno. Analizzate ciò che avete visto e sentito. Ora è il momento di parlare di calcio. Se credo nell’onestà degli arbitri? Sì. E non mi piace la pressione che ricevono. La controversia c’è stata in Real Madrid-Almería, non in me. Ho detto la mia opinione. Agli arbitri dovrebbe essere chiesto se si sentono sotto pressione a causa del VAR. Chiedete a Medina Cantalejo informazioni sugli audio».

