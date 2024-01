I nerazzurri oggi non si sono allenati e si sono goduti il successo in SuperCoppa, ma già da domani occorre riattaccare la spina in ottica campionato.

L’Inter ha sconfitto il Napoli e conquistato l’ottava SuperCoppa Italiana della sua storia grazie alla rete di Lautaro Martinez a tempo scaduto.

Unica nota stonata

La gara di ieri non è stata bellissima, come ogni finale che si rispetti: i nerazzurri non hanno sofferto praticamente mai ma diversi giocatori non erano brillantissimi fisicamente. Poco importa, alla fine la SuperCoppa è per la terza volta di fila a tinte nerazzurre. L’unica notizia poco felice è la squalifica di Barella: Inzaghi stesso nelle interviste post-gara ha sottolineato come sia un grosso limite il suo pur ammettendo che è migliorato tantissimo nel corso degli ultimi anni. Il sardo ha iniziato bene la partita ma è diventato sempre meno lucido e nel secondo tempo si preso un cartellino giallo evitabilissimo: il fallo effettivamente pareva non esserci ma lui è stato ammonito per proteste.

Davide Frattesi

Verso Firenze con un centrocampo tutto nuovo

La SuperCoppa in versione final four infatti incide anche sul campionato e sulla corsa Scudetto dell’Inter: oltre a dover recuperare una partita solamente a fine febbraio, i nerazzurri giocheranno contro la Fiorentina senza Barella proprio per via del giallo di ieri. A ciò si somma la squalifica di Calhanoglu maturata lo scorso week end di campionato. Secondo Tuttosport l’Inter potrebbe decidere di rimandare di qualche giorno la cessione di Sensi al Leicester, affare che comunque non sembra minimamente in pericolo.

