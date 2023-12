Dopo un gol e un assist siglati nel match tra Napoli e Inter, Nicolò Barella rilascia queste dichiarazioni nel postpartita

Ai microfoni di DAZN, parla così Nicolò Barella, che ha messo a segno un gol e un prezioso assist nel match tra Napoli e Inter, alla 14^ di Serie A.

NAPOLI- «Il Napoli è campione d’Italia per un motivo. E’ giusto qui soffrire e doversi chiudere un po’. Oggi abbiamo dimostrato di essere qui e di voler lottare… fino alla fine, dai (ride).

GOL- «Posso solo ringraziare tutti i compagni, perchè mi hanno dato fiducia in un momento difficile in cui non mi riuscivano le giocate. Dedico il gol a loro, alla mia famiglia e a mia moglie. Sia il gol che gli assist sono combinazioni tra due giocatori, sono contento per Marcus che ha lavorato bene e se l’è meritato».

SCUDETTO- «Il campionato è molto lungo, l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Ci sono tanti fattori, la Juve è la squadra più difficile da affrontare per sistemi di gioco. Ci sono tante squadre forti, sarà un campionato combattuto»

L’articolo Barella a DAZN: «Voglio ringraziare i compagni per avermi sostenuto» proviene da Inter News 24.

