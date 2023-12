Dopo un primo tempo equilibrato i nerazzurri riescono a vincere sul campo dei campioni d’Italia.

Il Napoli inizia a fare la partita sin dai primissimi minuti e Sommer si deve impegnare molto per disinnescare il destro violento di Elmas. L’Inter quindi alza il pressing e crea qualche problema in più agli avversari; il goal di Thuram viene annullato per fuorigioco. A circa metà tempo Sommer vince nuovamente il duello con Elmas; sul finire di tempo Politano colpisce una traversa clamorosa. Al 44’ la bomba di Calhanoglu porta in vantaggio i nerazzurri; i primi 45 minuti si chiudono sull’1-0 per l’Inter. È stata una prima frazione densa di fiammate di entrambe le squadre: il Napoli in alcuni momenti è stato dominante come anche i nerazzurri in altri.

Nicolo Barella

Intorno all’ora di gioco Sommer si supera sul mancino di Kvaratskhelia, nell’occasione il Napoli chiede un rigore; poco dopo ci prova Mkhitaryan con palla che finisce molto alta. Al 62’ Lautaro serve Barella che dribbla un paio di avversari e batte Meret per il 2-0. Il Napoli si scopre tentando di tornare in partita ma l’Inter non ne approfitta e Lautaro calcia alto da buona posizione. I padroni di casa tentano anche con l’incornata di Osimhen ma il pallone termina a lato; all’85’ Cuadrado crossa basso per Thuram che chiude la gara fissando il punteggio sul 3-0. L’Inter torna in vetta alla classifica risorpassando la Juventus che venerdì aveva vinto a Monza.

L’articolo L’Inter batte il Napoli e manda un messaggio chiarissimo alle inseguitrici proviene da Notizie Inter.

