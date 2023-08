Barella, discorsi con l’Inter per il rinnovo. I nerazzurri vogliono giocare d’anticipo per blindare il centrocampista

Una trattativa del rinnovo di Barella per allontanare una situazione rischiosa: arrivare al termine della stagione con un calciatore così importante con appena due anni al termine del contratto.

Finora il calciatore sardo ha sempre respinto al mittente queste offerte d’accordo con l’Inter che lo considera fondamentale. Non a caso è il nuovo vice-capitano alle spalle di Lautaro (altro giocatore che potrebbe presto discutere un rinnovo, come Dimarco: tutti in scadenza nel 2026). A riportarlo è Tuttosport.

