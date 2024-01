Barella e la serata particolare vissuta ieri in Supercoppa Italiana: altalena d’emozioni contrastanti per il centrocampista dell’Inter

È stata una serata piena d’emozioni contrastanti quella vissuta ieri sera da Nicolò Barella in occasione della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter. A ricostruirla ci ha pensato la Gazzetta dello Sport.

Solita prestazione di quantità nel primo tempo. All’intervallo apprende la terribile notizia, assieme al resto della squadra, della morte di Gigi Riva: nel minuto di silenzio riservato alla leggenda del Cagliari, il centrocampista è parso molto emozionato, con occhi gonfi e lacrime trattenute a stento. Nel secondo tempo, poi, il giallo per proteste che cambia la sua partita. Inzaghi lo sostituisce e lui reagisce con rabbia in panchina , sfogandosi per quanto accaduto in campo. Alla fine la gioia per il trofeo alzato al cielo assieme ai tifosi nerazzurri, ma con quel filo di nostalgia ed il pensiero rivolto ad uno dei suoi mentori come Riva, prontamente ricordato sui social poco dopo il triplice fischio finale.

L’articolo Barella e la serata particolare vissuta ieri in Supercoppa Italiana: altalena d’emozioni per il centrocampista proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG