Calciomercato Inter, rifiutato un CLAMOROSO scambio con Dumfries: i dettagli della proposta arrivata per l’olandese

La notizia della giornata che ha animato il calciomercato Inter è stata il possibile scambio tra i nerazzurri ed il Manchester United. I Red Devils, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero proposto uno scambio tra Denzel Dumfries e Aaron Wan-Bissaka. Secca la risposta negativa da parte del club di Viale della Liberazione.

Come riferisce la rosea, è probabile che l’olandese saluti i nerazzurri in estate (date le complicazioni per il suo rinnovo di contratto), ma non a gennaio. La volontà del club è quella di trattenere i propri giocatori chiave fino al termine della stagione, nella speranza di poter raggiungere l’obiettivo stagionale dello scudetto, che significherebbe seconda stella.

L’articolo Calciomercato Inter, rifiutato un CLAMOROSO scambio con Dumfries: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG