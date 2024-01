Il giornalista Marco Bucciantini ha voluto dire la sua sulla prestazione di Lautaro Martinez in finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini elogia Lautaro Martinez per la sua prestazione da trascinatore in Napoli Inter di ieri sera, finale di Supercoppa Italiana decisa proprio da un suo gol nel finale di partita.

PAROLE – «L’Inter ha un giocatore come Lautaro Martinez che in questo momento dentro l’area è fra i migliori del mondo. Una volta il campione cresceva e aveva tra i 26 e i 28 anni l’età d’oro. Ora l’età di crescita si è un po’ dilatata. Però lui è arrivato a quell’età e ci è arrivato facendo un crescente numero di gol, ma piazzandosi sopra i 20 da qualche anno. Quest’anno ha fatto anche in fretta ad arrivare a un totale di 20 a stagione. Lautaro Martinez è importante nelle partite decisive, lo è controvento. Questo era un po’ un suo limite: quando mancava qualcosa intorno mancava anche lui. Adesso lui lo trovi sempre».

