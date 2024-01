L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha voluto ricordare così Gigi Riva: la leggenda del calcio italiano si è spenta ieri

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Walter Zenga ricorda così Gigi Riva, scomparso nella giornata di ieri. Ecco le parole dell’ex portiere dell’Inter.

IL RICORDO – «Parlare di Gigi Riva è facile e al tempo stesso difficile. Ci lascia una persona straordinaria. In Nazionale era un dirigente e per noi all’epoca avere Gigi Riva come interlocutore era incredibile: era il nostro guru, il nostro totem, lo guardavamo come icona assoluta. Sempre discreto nella presenza, ma sempre con parole importanti, giuste, quando servivano. Non alzava mai la voce ma diceva sempre quello che vedeva in maniera semplice e diretta».

IL CONTATTO AVUTO AL CAGLIARI – «Al Cagliari la prima persona che ho chiamato è stato proprio lui, era la cosa più giusta che potessi fare visto che ero a casa sua, nel suo mondo. Mi sentii di onorarlo non appena misi piede a Cagliari».

