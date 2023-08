I dirigenti nerazzurri non vogliono lasciare nulla al caso e sono pronti a rompere gli indugi per negoziare il prolungamento del sardo.

Nicolò Barella è diventato un vero e proprio leader dell’Inter e infatti la società, complici gli addii di Handanovic, Brozovic e Lukaku, lo ha premiato eleggendolo vice-capitano alle spalle di Lautaro Martinez.

Nicolo’ Barella

L’interesse del Newcastle, che poi ha virato su Tonali, non ha lasciato indifferente i nerazzurri, così come il suo rifiuto che testimonia un grandissimo attaccamento. Secondo Tuttosport anche altre big potrebbero bussare e quindi l’Inter sta pensando di iniziare a negoziare un rinnovo anche in tempi molto rapidi. Il suo contratto attuale scade nel 2026; si pensa di intavolare i primi discorsi a settembre per sperare di arrivare a dama a fine autunno.

L'articolo Barella fa gola alle big: l'Inter corre ai ripari accelerando per il rinnovo

