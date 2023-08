Sara Cetinja, nuovo portiere tra le fila delle Inter Women, ha rilasciato le sue prime parole in nerazzurro: ecco quali

Il nuovo innestro tra i pali delle Inter Women, Sara Cetinja, ha rilasciato le sue prime parole in nerazzurro:

LE PAROLE– «E’ un grande piacere aver firmato con l’Inter. Sono contenta per questa opportunità e anche molto orgogliosa. E’ un passo avanti per la mia carriera. L’Inter è un grande club, con una grande storia. Non vedo l’ora d’indossare questa maglia così importante e aiutare la squadra a vincere».

STILE DI GIOCO- «Sono un portiere moderno, mi piace aiutare le compagne nella costruzione del gioco da dietro».

L’articolo Cetinja: «Impaziente d’indossare la grande maglia dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG