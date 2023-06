Barella resterà all’Inter nonostante non siano mancate le sirene di mercato: il centrocampista

Gazzetta.it si è soffermato sulla situazione di Barella: il centrocampista ha declinato le proposte arrivate in casa Inter:

«Barella ha dimostrato di aver compreso in fondo la natura dell’interismo manifestando un apprezzabile attaccamento alla maglia sia in campo che in sede di calciomercato. Negli ultimi 3-4 anni almeno tre squadre sono state accostate con insistenza al giocatore: richieste alte dell’Inter, portafogli generosi degli acquirenti. E Nicolò non si è mosso. È vero che i paragoni sono sempre azzardati con situazioni specifiche differenti e tempi diversi, ma i fatti parlano. Lo voleva Jurgen Klopp e il Liverpool era pronto ad assaltare viale della Liberazione, il Chelsea ci ha pensato concretamente in anni in cui non stava ancora racimolando decine di talenti alla volta pagandoli un’ottantina di milioni ciascuno: per il campione sardo lo avrebbe fatto».

L’articolo Barella, il retroscena: «Dimostrato interismo, arrivate le offerte ma ha rifiutato» proviene da Inter News 24.

