Svelate le posizioni in classifica del Pallone d’Oro dal numero 30 al 26: ecco dove si è posizionato Nicolò Barella dell’Inter

Importante riconoscimento per Nicolò Barella dopo la super stagione dello scorso anno. Il centrocampista dell’Inter è tra i finalisti per il Pallone d’Oro 2023.

Svelata la posizione in classifica del calciatore, che si piazza al 27° posto al mondo. Trentesimo posto per Ruben Dias, ventottesimo a pari merito tra Odegaard e Kolo Muani, ventiseiesimo per Musiala.

