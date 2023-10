Ancora un altro goal per il trequartista brianzolo, sono addirittura 5 in 10 gare ma il suo club se lo tiene stretto.

Nel Monza che dopo ieri si trova al decimo posto in classifica brilla la stella di Andrea Colpani.

Si tratta dell’ennesima intuizione di Adriano Galliani che sborsò circa 9 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto in caso di salvezza per prelevarlo dall’Atalanta. Ora vale molto di più anche perché la scorsa estate, nonostante nella passata stagione non avesse giocato spessissimo, ha rinnovato il contratto fino al 2028. Lo seguono praticamente tutte le big italiane e potrebbe valere anche già più di 20 milioni anche se l’amministratore delegato del Monza nega di aver già parlato di lui con altre squadre.

Fabrizio Romano si è espresso così sul canale YouTube di SOS Fanta: “Due squadre lo stanno andando a vedere spesso in termini di scouting, poi vedremo se apriranno una trattativa nel 2024: sia l’Inter che la Juventus hanno spedito più volte i loro uomini a dare un’occhiata ai progressi di Colpani. Si parla molto bene di lui anche dietro le quinte e di come si comporta e come si allena: ecco perché Inter e Juve più volte sono andate a seguirlo. Vedremo poi come il Monza deciderà, nel caso, di gestire il suo gioiello”. Piero Ausilio stesso è stato avvistato più volte sulle tribune dell’U-Power Stadium anche se i nerazzurri hanno tantissimi centrocampisti attualmente in rosa.

