Nonostante la brutta sconfitta degli azzurri a San Siro contro la Francia emergenza lo spirito indomito di Nicoló Barella che non manca di estimatori. In una serata di gala a San Airo che ha visto l’Italia arrendersi alla Francia con un punteggio di 3-1, c’è stata una luce nel buio per gli azzurri grazie all’instancabile impegno di Nicolò Barella. Nonostante il risultato non abbia sorriso alla squadra di Spalletti, la prestazione di Barella lascia intravedere qualcosa di positivo per il futuro, sia per la nazionale che per il suo club, l’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi. L’impegno di Barella sul campo Nicolò Barella si è distinto per il suo spirito combattivo in una partita che non ha visto l’Italia brillare. Il centrocampista, con la sua grinta e determinazione, ha cercato di incarnare la scintilla per risvegliare il gruppo, specie durante i momenti più difficili del match. Il suo modo […]

