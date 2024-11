Le condizioni del regista nerazzurro non sono ancora definite e la sua nazionale fa muro verso l’Inter che vorrebbe vederci chiaro. Negli ultimi giorni, il mondo nerazzurro è stato tenuto in sospeso da una situazione che riguarda Hakan Çalhanoğlu, il centrocampista dell’Inter e della nazionale Turca. Il giocatore si è nuovamente infortunato all’adduttore sinistro, nell’identica zona dove aveva già subito un infortunio il 20 ottobre scorso durante la partita contro la Roma. Quest’episodio ha generato preoccupazione ed attenzione sia nell’ambiente dell’Inter sia in quello della nazionale turca, mettendo in luce una serie di dinamiche tra club e nazionali non sempre semplici da gestire. Lo stato dell’infortunio e i controlli Il primo esame subito da Çalhanoğlu dopo l’ultimo infortunio ha fornito segnali rassicuranti, indicando che il danno non sembra essere di grave entità. Nonostante ciò, l’Inter rimane cauta e attende il ritorno del giocatore in Italia per effettuare ulteriori accertamenti che […]

Leggi l’articolo completo Caos Inter-Turchia sulla situazione Calhanoglu. Cosa sta succedendo?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG