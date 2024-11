L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic si è confessato dopo la gara di ieri. Marko Arnautovic ha parlato tanto anche di Inter ai microfoni di SportMediaset dopo Austria-Slovenia. “Qui vengo e gioco, all’Inter gioco meno perché ci sono grandi attaccanti”. “Una cosa difficile per me perché per tutta la mia vita ho sempre giocato dal 1′, però capisco le decisioni del mister. Faccio tutto il possibile all’Inter per aiutare Lautaro, Thuram, Taremi e Correa”. Gli obiettivi dell’Inter “Scudetto e Champions? Credo che possiamo fare bene perché noi sappiamo quanto siamo forti, anche se le altre squadre non sono male: se ora vedi la classifica ci sono quattro squadre a 25 punti… Il nostro obiettivo è lo scudetto, ma vogliamo arrivare più avanti possibile in Champions. Siamo l’inter, vogliamo tanto”. Le difficoltà del post-Young Boys “Il rigore sbagliato contro lo Young Boys? Per me era un disastro perché ho sbagliato. Ovviamente avevo il grande desiderio di segnare l’1-0: non giochi […]

Leggi l’articolo completo Arnautovic sotto tiro: la risposta alle critiche dei tifosi e cosa non funziona all’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG