Gli uomini di Spalletti hanno perso 3-1 con i transalpini ma i voti dei nerazzurri non sono tutti negativi, anzi… Nella serata di sfida calcistica che ha visto contrapporsi Italia e Francia a Milano, le valutazioni dei singoli giocatori si delineano tra luci e ombre. Secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport, alcuni atleti hanno mostrato prestazioni meritevoli di nota, mentre altri hanno peccato in termini di rendimento. Prova brillante Fra tutti gli azzurri in campo, Federico Dimarco si distingue per la sua prestazione, ottenendo un 6,5. Affronta il suo avversario diretto, un Koundé che lo vuole battere sul piano fisico, mettendola sulla corsa; è autore dell’assist per il gol di Cambiaso. È uno dei meno colpevoli della sconfitta. La conferma Sul fronte opposto, Marcus Thuram riesce a far valere la sua presenza in campo con un 6,5, nonostante l’assenza dal tabellino dei marcatori. La sua capacità di guadagnare […]

