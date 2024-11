Il figlio d’arte ieri è stato tra i protagonisti della vittoria dei suoi sulla nazionale italiana. Nell’atmosfera dello stadio San Siro, Marcus Thuram ha espresso il suo entusiasmo in un’intervista a TMW dopo la vittoria per 3-1 contro l’Italia. La partita di ieri ha consegnato ai transalpini il primo posto nel girone di Nations League a danno proprio degli azzurri. Il legame speciale Ammettendo il suo amore per lo stadio San Siro, Thuram ha sottolineato come questo luogo abbia assunto un’importanza significativa nella sua vita professionale. Questa dichiarazione ha rafforzato il suo legame con la città di Milano e con i tifosi dell‘Inter. Rivincite e apprensioni La sconfitta precedente contro l’Italia è stata accettata con spirito sportivo, riconoscendo la forza dell’avversario. Inoltre, il 9 nerazzurro ha condiviso un momento simpatico riguardante il rinnovato confronto con Buongiorno, evidenziando la natura competitiva ma anche amichevole del calcio. La conversazione si è poi […]

