L’esterno olandese in nerazzurro non gioca tantissimo anche se ultimamente sta raccogliendo più minutaggio. Nel mondo del calcio, i periodi di pausa per gli impegni delle nazionali sono spesso una lente d’ingrandimento sulle prestazioni dei calciatori lontani dal contesto dei loro club. Per alcuni, questi momenti rappresentano un’opportunità per brillare con una luce diversa, magari conquistando l’attenzione degli staff tecnici dei club di appartenenza. La situazione Denzel Dumfries da gennaio 2024 non è più un titolare inamovibile nell’Inter: Inzaghi, pur ruotando molto tutti gli effettivi, sceglie Darmian nelle gare più importanti. Qualcosa sembra star cambiando negli ultimi tempi, l’olandese sta giocando di più ma il suo rendimento con la maglia della nazionale è diverso. Stella in arancione Dumfries ha ritrovato il sorriso grazie alle ultime ottime prestazioni con l’Olanda. E non è stato un caso isolato: il Corriere dello Sport evidenzia che è già la terza volta consecutiva che l’olandese […]

