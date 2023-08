Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha commentato da Montecarlo il girone di Champions capitato ai rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Montecarlo, dove si è tenuta la cerimonia per il sorteggio dei gironi di Champions League, Franco Baresi ha detto la sua sul risultato delle urne per il Milan.

SUI SORTEGGI – «Partendo dalla terza o quarta fascia è sempre difficile che possa andare bene. Poteva andare meglio sicuramente, abbiamo un gruppo impegnativo, ma credo che sia bello anche giocare contro queste squadre. Dobbiamo essere bravi a pensare sempre positivo, il Milan è il Milan. Possiamo competere con tutti. Il Milan deve essere sempre ambizioso».

SU TONALI – «Dispiace incontrarlo ora, presto. Sandro avrà l’accoglienza che merita. Sarebbe stato meglio incontrarlo più in là, ci ha lasciato da poco e quindi il ricordo è ancora molto vivo e inteso, è stato amato da tutti, tifosi e compagni».

IN CHIUSURA – «Il Milan non deve dimenticare quello che è stato e quello che ha fatto negli ultimi due anni. Abbiamo una squadra che può competere, con giocatori di qualità e di esperienza internazionale. Bisogna sapere che p un girone importante, ma con rispetto. Anche gli altri credo che non siano felici di avere il Milan nel proprio girone».

The post Baresi a Sky: «Poteva andare meglio, ma dobbiamo essere ambiziosi. Su Tonali…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG