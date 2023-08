Ai gironi di Champions League il Milan sfiderà il PSG di Mbappé e Donnarumma: ecco i precedenti dei rossoneri con i parigini

Il Milan di Stefano Pioli sfiderà il PSG ai gironi di Champions League: insieme ai francesi, a completare il girone ci sono Borussia Dortmund e Newcastle. I rossoneri hanno già sfidato in passato il Paris Saint Germain in Champions.

Come riporta il profilo Twitter di OptaPaolo, il club rossonero è uscito da imbattuto nelle sfide contro i parigini nelle competizioni europee: in quattro incroci (tutti in Champions League) due vittorie e due pareggi per i rossoneri.

