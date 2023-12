Non ha dubbi Franco Baresi, anche il modello italiano con la Juventus può competere con quelli dei campionati esteri, ecco il suo intervento

Franco Baresi è intervenuto a Sky Sport prima del match in programma alle 12e30 tra Milan e Monza. Ecco il suo commento (tra le tante) sul possibile modello italiano e la Juventus.

ADDIO BERLUSCONI – «Milan Monza diventa speciale per quello che Berlusconi è stato, personaggio incredibile e difficile da ripetere. Era sempre molto ambizioso, pretendeva sempre il massimo. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo altri obiettivi. Per lui la Champions era il top, puntava a giocarla anche col Monza. Pensiamo a oggi, per noi è fondamentale perché dobbiamo riprendere la vittoria in campionato, consolidare la posizione davanti».

IL MODELLO ITALIANO – «Tutto è possibile, il Milan ha una grande storia. La concorrenza è aumentata, ci sono campionati più ricchi di noi. Ma noi possiamo creare problemi a tutti. Milan, Inter e Juve hanno una grande storia e possono competere con le migliori d’Europa».

ARRIVO IBRA – «Sappiamo che personaggio è, il suo pensiero è sempre stato vincente. Sarà un valore aggiunto, porterà il suo carisma. Non serve dargli consigli, darà il suo contributo».

POCHI GOL DA CALCIATORI ITALIANI – «Sono arrivati diversi giocatori nuovi, soprattutto stranieri, ma al giocatore italiano serve sempre fare attenzione. La società guarda anche il nostro calcio, il nostro campionato. Faremo attenzione ai giocatori da Milan».

