Entra nel vivo il calciomercato della Juventus, scopriamo chi è l’obiettivo degli scout bianconeri Alessandro Marcandalli

Si accende il calciomercato della Juventus. Nella giornata di ieri alcuni scout del club bianconero sono stati avvistati nei pressi del Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione della gara tra Reggiana e Sampdoria. L’obiettivo principale degli osservatori potrebbe essere Alessandro Marcandalli.

Dall’importante stazza fisica, complice l’altezza parti a ben 1 metro e 94 centimetri, il giocatore gode di una velocità al di fuori dal comune (specialmente in considerazione della prima menzionata altezza). Giovanissimo, classe 2002 (ventuno candeline spente finora) ha origini italo-nigeriane. Come riportato da Tuttosport, le sue qualità hanno attirato l’attenzione di numerosi club e non sarebbe per questo da escludere un vero testa a testa con altre compagini.

