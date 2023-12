Impegnato nella lotta scudetto con Juventus e Inter, il Milan di Pioli perde un altro calciatore per infortunio durante la sfida col Monza

Continuano le brutte notizie in casa Milan. La squadra rossonera impegnata questo pomeriggio nella gara casalinga contro il Monza, perde un altro dei suoi uomini.

Poco dopo i venti minuti di gara infatti, Tommaso Pobega è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. La speranza per i meneghini è di ritrovare al più presto il proprio calciatore per non rimanere con gli uomini contati nella sfida scudetto contro Juventus ed Inter.

The post Milan-Monza, che grana Pioli: altro infortunio durante il match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG