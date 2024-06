Il giornalista del Daily Mail Matt Barlow ha descritto minuziosamente il centrocampista danese obiettivo del Milan.

MilanNews ha intervistato Matt Barlow che ha parlato delle caratteristiche di Pierre-Emile Højbjerg. “Un ottimo giocatore che in Premier League ha fatto molto bene. Direi che è uno dei giocatori più costanti e affidabili degli Spurs sotto Mourinho e Conte. Probabilmente il punto più alto lo ha raggiunto con Mourinho. È forte, fisico, lavora duro, aggressivo, vince i contrasti ed è attento in difesa. Sulla palla i suoi passaggi sono abbastanza buoni ma non è un trequartista. Si inserirà comodamente nel 4-2-3-1. Probabilmente è la sua posizione naturale”.

Antonio Conte

Perché è in uscita

“Dal suo arrivo, Postecoglou ha puntato sul 4-3-3 e ciò che ha chiesto sin da subito era che il perno della mediana si prendesse dei rischi. In questo aveva individuato in Bissouma l’uomo giusto mentre considera Hojbjerg troppo “sicuro”, non disposto a correre i rischi necessari per spostare la palla in avanti con ritmo. Preferisce passaggi semplici, laterali o all’indietro per mantenere il possesso palla. Non a caso, senza Bissuoma, Postecoglou ha schierato Bentancur da perno della mediana. Hojbjerg è stato utilizzato principalmente come primo ricambio per proteggere il vantaggio, o per aggiungere aggressività a centrocampo”.

Le sue caratteristiche

“Tra le sue tante qualità, ha fiducia in se stesso e determinazione. Ha sofferto il periodo in cui era fuori squadra, ma crede ancora di essere abbastanza bravo per giocare per gli Spurs e probabilmente ha ragione. Inoltre è ostinato e determinato. L’estate scorsa gli Spurs volevano vendere giocatori per creare spazio in rosa. C’era interesse per Hojbjerg (Atletico e poi Fulham) e volevano venderlo ma non voleva partire. La cosa probabilmente non è piaciuta a Postecoglou, che però non si è mai lamentato”.

