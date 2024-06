La trattativa Zirkzee-Milan potrebbe non andare in porto ma la squadra mercato rossonera ha una lista di profili alternativi all’olandese.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La situazione sembra sempre più arenata e prossima all’epilogo negativo. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto di tutte le alternative sul tavolo di Ibrahimovic e Moncada.

Lukaku ma a certe condizioni

Nelle ultime ore il nome di Romelu Lukaku è stato accostato insistentemente al Milan. L’ex Inter, in uscita dalla Roma, è in cerca di squadra e il Chelsea detentore del cartellino ha l’obiettivo di monetizzare dalla sua vendita. Proprio questo aspetto complica e non poco le cose per il Milan che sì vorrebbe prendere Lukaku, ma in prestito. Inoltre sul giocatore è vigile anche il Napoli di Conte, dove ritroverebbe il tecnico con cui si è espresso al meglio.

Romelu Lukaku

Abraham, Dovbyk, Giménez e Broja: il punto

L’ex attaccante dell’Inter non è il solo profilo presente sulla scrivania di Moncada qualora precipitasse l’affare Zirkzee. Tammy Abraham ad esempio è un giocatore su cui il Milan ci sta facendo più di un pensierino, gradito sia alla società che a Fonseca. La Roma lo ha proposto al Milan chiedendo 25 milioni più bonus. Sullo sfondo restano concrete le candidature di Dovbyk del Girona, il quale ha una clausola rescissoria di 40 milioni. Altro profilo che piace in quel di Via Aldo Rossi è Santiago Giménez del Feyenoord, la cui valutazione è di 50 milioni. Ultimo ma non meno importante la candidatura di Broja del Chelsea, operazione che può essere conclusa con un investimento tra i 30 e i 35 milioni.

