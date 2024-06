Giuntoli sta trattando Saelemaekers con il Milan per cercare di regalare l’esterno ex rossonero a Thiago Motta. Proposto uno scambio con Kean.

Il mercato vive spesso di intrecci, connessioni astrali e incastri che fino a qualche settimana prima sembravano impossibili anche solo da pensare. Il Bologna sembrava deciso a riscattare Saelemaekers dal Milan, avendo oltretutto già un accordo con i rossoneri dallo scorso anno quando era stato ratificato il prestito in rossoblu. Campionato finito e il club di Saputo cambia idea, Thiago Motta va alla Juventus e il belga, clamorosamente, potrebbe finire in bianconero. Giuntoli però prima convincere il Milan che, in merito, ha una posizione molto chiara.

Scambio Kean-Saelemaekers

Giuntoli prova ad accontentare Thiago Motta regalandogli uno dei magnifici interpreti che hanno condotto il Bologna dopo oltre 60 anni nell’Europa che conta. Il direttore bianconero – scrive Il Corriere della Sera – avrebbe fatto un timido approccio con il Milan, proponendo addirittura uno scambio di cartellini con Moise Kean. La risposta dei rossoneri è stata un no secco, convinto.

Alexis Saelemaekers

La valutazione di Saelemaekers del Milan

Il Milan ha le idee chiare su come gestire Saelemaekers: perché vada via occorrono tra i 10 e i 15 milioni, senza contropartite. La prima proposta della Juve non poteva quindi trovare accoglimento, il Milan aspetta che la Juve rilanci qualora decisa seriamente di volere acquistare Saelemaekers. Il giocatore viene infatti da un buon campionato giocato in Emilia con il Bologna, stagione in cui ha regalato al club di Saputo 4 gol e 3 assist in 32 partite giocate, numeri decisamente niente male per il belga.

L’articolo Milan, Giuntoli offre Moise Kean per Saelemaekers: ecco la risposta dei rossoneri proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG