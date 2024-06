Il fratello minore del numero 9 nerazzurro sogna di giocare nel campionato in cui si è affermato il padre.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul sito di Sportitalia ha parlato di Khephren Thuram anche in ottica Inter: “Se c’è un affare da portare a casa, ogni riferimento non può trascurare Khephren Thuram. C’è una spiegazione: è ancora giovane, classe 2001, sa come segnare a centrocampo, ha colpi importanti e un senso tattico giusto. Soprattutto ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno e quindi la valutazione può anche scendere sotto i 20 milioni. Il Nizza vorrebbe stare un po’ sopra quella cifra, ma sa bene che qualsiasi gioco al rialzo senza avere la certezza del rinnovo (anzi) rischierebbe di essere fatale”.

Piero Ausilio

Condizioni favorevoli e concorrenza

“Thuram junior è stato seguito da tutti i top club italiani, ha proposte dalla Premier, ma il suo sogno naturale è quello di giocare in Serie A. Esattamente dove suo papà è stato un primattore e lui lo sa bene. Esattamente dove il fratellone Marcus, più grande di tre anni, ha conquistato l’Inter. Non si può nascondere che anche l’Inter ci abbia pensato a parametro zero, ma per il Nizza sarebbe un bagno autentico perderlo a zero. E così la Juventus, con pazienza e come già svelato, sta tessendo la tela“. I nerazzurri in realtà almeno per la prossima stagione sono abbastanza coperti nel ruolo.

