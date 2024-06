I nerazzurri lavorano alla successione dei due ex Lazio che però dovrebbero continuare a guidare la difesa per la prossima stagione.

L’Inter in questa estate ritoccherà molto poco la rosa a disposizione di Inzaghi ma la dirigenza non perde tempo nel pianificate le mosse future per rinfrescare il reparto arretrato.

Osservato speciale

Jaka Bijol è diventato un punto di interesse primario per i dirigenti nerazzurri che lo hanno seguito con interesse durante gli Europei ma anche durante l’ultimo campionato. Lo sloveno in nazionale sta giocando in una difesa a 4 ma nell’Udinese si è messo in luce a 3, modulo utilizzato da Simone Inzaghi.

Francesco Acerbi

Gli scenari

Nonostante l’interesse dimostrato, la possibilità che Bijol possa effettivamente trasferirsi all’Inter quest’estate sembra improbabile. Il club nerazzurro considera il proprio reparto difensivo già completo per la stagione in corso. Tuttavia la situazione dei due perni centrali, Acerbi e De Vrij, va tenuta sotto osservazione: entrambi sono ultratrentenni e tra l’altro hanno i rispettivi contratti in scadenza nel giugno 2025. Per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha avviato dialoghi preliminari con l’Udinese e con l’entourage del difensore.

Il piano

Difficile se non impossibile pianificare un’operazione con tanto anticipo ma se a gennaio lo sloveno si troverà ancora in Friuli se ne riparlerà. Nel frattempo Inzaghi sarà ben felice di alternare Acerbi e De Vrij sperando che non accusino infortuni.

