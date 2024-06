Il Milan monitora la situazione di Jacub Kiwior, convinto di poter chiudere per 20 milioni. La Juve di Giuntoli però potrebbe giocare un brutto scherzo ai rossoneri.

Il Milan non ha occhi ed energie solo per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna rappresenta senza dubbio una priorità per l’attacco e la squadra mercato rossonera si è posta l’obiettivo di chiudere in fretta, così da potersi focalizzare con attenzione su altre operazioni di mercato, altrettanto importanti. Tra queste figura senza dubbio quella relativa al difensore centrale da regalare a Fonseca, vista la partenza di Kjaer. Jacub Kiwior è il profilo che maggiormente piace al Milan e in particolare a Moncada. Per il difensore polacco potrebbe esserci un vero e proprio derby italiano tra Milan e Juventus.

Moncada in pressing su Kiwior

Il Milan accelera, stringe i tempi, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Il nome di Kiwior è sulla scrivania di Moncada da tempo, il quale ne apprezza le qualità e vorrebbe riportarlo in Italia quanto prima. Il dirigente rossonero ha già contattato Fair Sports, l’agenzia che nello specifico cura e tratta gli interesse del giocatore polacco ex Spezia. I contatti sono serrati, continui. Kiwior è al momento l’obiettivo numero uno del Milan per la retroguardia. L’Arsenal, detentrice del cartellino, non sarebbe per il momento molto propenso ad aprire a un trasferimento ma il pressing rossonero e la volontà del giocatore potrebbero cambiare tutto. I rossoneri, a 20 milioni, affonderebbero il colpo decisivo per regalare Kiwior a Fonseca.

Riccardo Calafiori

Juve alla finestra

La Juve di Giuntoli potrebbe essere il terzo incomodo nell’affare tra il Milan e l’Arsenal per Kiwior. Il club piemontese infatti è da tempo sulle tracce di Calafiori, difensore del Bologna e della Nazionale di Spalletti. Saputo, il presidente dei felsinei, ne fa un una valutazione decisamente importante e, al momento, non è da escludere che possa saltare l’affare. Motivo questo che potrebbe spingere i bianconeri a dirottare le proprie mire su Kiwior, creando una vera e propria asta con i rossoneri.

L’articolo Milan, Kiwior in pole ma c’è un’insidia: la Juve tenta lo sgambetto proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG