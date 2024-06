Giorgio Chiellini ha espresso il proprio parere su Leao considerandolo un giocatore non adatto per squadre che vogliono vincere la Champions.

Rafa Leao è sempre al centro delle polemiche, questo per via di un talento che spesso si fatica ad ammirare con la giusta continuità che un giocatore del suo livello dovrebbe avere. Nonostante abbia chiuso la stagione con il Milan raggiungendo la doppia cifra alla voce gol, le sue prestazioni sono sempre oggetto di critiche e polemiche. Il portoghese infatti dimostra di avere i numeri per poter dare di più, sia con i rossoneri che con la maglia della propria Nazionale. Ultimo in ordine di tempo a esternare dubbi sul portoghese è stato Giorgio Chiellini che, ai microfoni di Sky, ha rilasciato affermazioni che faranno molto discutere.

Leao non è da Champions

Giorgio Chiellini, ex capitano di Juventus e Milan, non ha certamente usato parole morbide per descrivere Rafa Leao. L’ex bianconero ha difatti affermato che “tutti vorremmo che fosse un po’ più avanti ma non lo è: gli mancano numeri e le potenzialità sono tanto inespresse. Non so se riuscirà mai a fare il click nella testa per fare più gol e assist. A oggi per me è un bel subentrante più che un titolare fisso per una squadra che punta a vincere o un campionato europeo o la Champions League”.

Leao? Non è al livello di Vinicius e Rodrygo

Giorgio Chiellini ha poi proseguito affermando che “se il metro sono Vinicius e Rodrygo, non è al loro livello”. Nonostante le opinioni legittime di Chiellini, il portoghese è insidiato dal mondo arabo del pallone che, per lui, sarebbe disposto a investire 100 milioni per acquistarlo dal Milan, offrendogli 20 milioni all’anno.

