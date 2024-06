E’ nata ufficialmente la selezione Under 23 rossonera, si chiamerà Milan Futuro. La squadra sarà iscritta in Lega Pro. Ecco come l’ha promossa Ibra sui social.

Era nell’aria, il Milan e più in particolare Zlatan Ibrahimovic ci stavano lavorando da tempo: è nata la squadra Under 23 rossonera, si chiamerà Milan Futuro. Il progetto dei vertici di Via Aldo Rossi era avere una squadra ponte, intermedia, tra la Primavera e la prima squadra così da poter formare al meglio le nuove leve rossonere. Un progetto su cui la società lavorava appunto da mesi, e per cui era necessario che una delle candidate a iscriversi in Lega Pro rinunciasse all’iscrizione.

Nasce Milan Futuro

La decisione di non accettare l’iscrizione in Lega Pro dell’Ancona regala al Milan quanto sperava: avere una squadra Under 23 iscritta in quella che un tempo era denominata Serie C. Il 27 giugno 2024 segna quindi l’inizio di una nuova era rossonera, il cui augurio è quello di regalare alla prima squadra sempre più astri nascenti del calcio. Milan Futuro, il nome della selezione Under 23 rossonera, si aggregherà al ritiro della squadra maggiore il prossimo 8 luglio, alle strette dipendenze di mister Paulo Fonseca.

Zlatan Ibrahimović

La benedizione di Ibra

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei bracci operativi della nascita di Milan Futuro, progetto per il quale lo svedese ha lavorato intensamente nelle ultime settimane. Non è un caso infatti che abbia deciso di “benedire” la nascita della nuova creatura sui social, attraverso un post che celebra appunto la neo nata realtà rossonera. Benvenuto Milan Futuro.

