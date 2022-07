Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone commenta alcune voci di mercato dei viola in entrata ed in uscita.

Joe Barone ha parlato di mercato dal ritiro viola di Moena. “Milenkovic? Ha un altro anno di contratto, è un giocatore importante della Fiorentina e per la Fiorentina e la società vuole tenerlo. Ci siamo presentati con una rosa più o meno completa, è importante per partire al meglio in campionato. Siamo partiti subito, ma siamo ancora attivi e vogliamo creare in fretta una squadra preparata. Seguiamo tutto quello che succede e ci saranno uscite di giovani che andranno a giocare con continuità”.

Luka Jovic

“Jovic? E’ un giocatore di altissimo livello, siamo super contenti delle nostre relazioni instaurate con il Real Madrid, lo avevamo già dimostrato l’anno scorso e lo abbiamo confermato. Dodo? Lo stiamo seguendo ma al momento non posso aggiungere altro. Ci lavoriamo, serve tempo. Infine ringrazio i tifosi per aver raggiunto quota 10.000 abbonamenti. A loro chiedo pazienza, Commisso sta facendo di tutto per il futuro del centro sportivo e della squadra“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG