L’opinionista Mario Sconcerti commenta i colpi di mercato finora messi a segno in Serie A.

Su Calciomercato.com Mario Sconcerti ha criticato il mercato della Roma sospendendo il giudizio su quello della Juventus. “Oggi che le squadre sono già in ritiro, i migliori acquisti di questo mercato mi sembrano Pessina al Monza, Asllani all’Inter e Dodo alla Fiorentina, quando si farà davvero. Tralascio Pogba perché non lo vedo giocare da tanto tempo e mi chiedo perché abbia finito per fare spesso la riserva al Manchester United”.

Kristjan Asllani

“Non è discutibile Di Maria, ma è come un prestito, un contratto troppo volante per essere un investimento profondo (…). Mi stupisce la Roma. Tratta Zaha che ha 30 anni e uno stipendio perfino superiore a quello da tutti offerto a Dybala. Perché non il viaggio inverso allora? Dybala ha la stessa età di Pogba e cinque anni in meno di Di Maria. Sta lì davanti al niente, mentre alla Roma manca un uomo eclatante. I soldi sono dei Friedkin, ma è poco comprensibile questa freddezza“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG