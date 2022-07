Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato del centrale serbo e dell’attesa per il debutto in Conference League.

A margine di un evento tenutosi a Firenze, Joe Barone ha chiarito le intenzioni della proprietà su Nikola Milenkovic, difensore centrale che interessa all’Inter ed alla Juventus. “Sia Rocco Commisso che io vogliamo che rimanga, perché siamo un bel gruppo”.

“Non sarà facile, vediamo se qualcuno verrà a bussare e dire “siamo interessati a Milenkovic” e cosa può succedere. Noi vogliamo che resti, vediamo. Più i giorni passano meglio è, ma oggi non lo posso garantire. Non dormo la notte perché penso all’Europa, a portare i nostri colori in giro. Il primo passo è il 18 agosto, dovremo fare risultato in quelle due partite“.

