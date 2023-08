Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato così dopo il match di Serie A contro la Roma: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Dazn, le dichiarazioni di Marco Baroni dopo Verona-Roma.

GRUPPO – «E’ un gruppo che mi ha dato subito disponibilità, si è messo al lavoro su tutto anche nelle difficoltà che abbiamo avuto. In ritiro non avevamo molti giocatori, però ho trovato grande disponibilità. In questo momento alla squadra manca tanto, ma mi piaceva l’atteggiamento fatto vedere ai nostri tifosi. Una squadra che ha qualità e altre componenti per fare risultato con certe squadre. Faccio i complimenti ai ragazzi».

COME SI E’ INSERITO – «Noi siamo partiti pensando di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra andava smontata e rimontata. Era da anni che giocava 3-4-2-1. Per tante cose abbiamo lavorato 2/3 settimane, poi ho riportato i giocatori al centro del progetto tecnico. Per me conta lo spirito, cercare di correre in avanti ed essere aggressivi. C’è tanto da migliorare sulla gestione della palla ma lo faremo. Stiamo con i piedi per terra, questi risultati sono un premio per l’applicazione dei ragazzi ma la strada è lunga».

LA SUA IDEA – «E’ chiaro che anche davanti abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. In certe partite ci serve mobilità. La squadra era abituata ad andare troppo spesso con la palla su Djuric, che comunque oggi ha fatto un lavoro straordinario. Cambiando uomini dobbiamo cambiare qualcosa per il modo di attaccare. Quello che è importante è che la squadra lavori per trovare un’identità forte, cercando di essere aggressiva e correre in avanti. Oggi ancora di più è stato importante attingere alle forze mentali».

