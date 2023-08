Infortunio Dybala, ansia in casa Roma per il problema dell’argentino: potrebbe saltare il match con il Milan

Ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala, che anzitempo ha lasciato il campo in occasione del match perso contro il Verona.

Per l’argentino si tratta di una ricaduta a quell’adduttore destro che tanti problemi aveva dato anche nella passata stagione. Inevitabilmente, con una sosta all’orizzonte e tante gare ancora da giocare, la Joya potrebbe saltare il prossimo match con il Milan.

