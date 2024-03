L’allenatore dell’Hellas Verona Marco Baroni ha chiesto tanta concentrazione ai suoi per il match di domani contro i rossoneri.

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa del match contro il Milan: “Quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, forse è il loro miglior momento, ho stima nell’allenatore ma dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo centrare la nostra miglior partita e forse non sarà comunque abbastanza, dobbiamo andare a duemila all’ora”.

Sugli attaccanti rossoneri

“Abbiamo grande rispetto, ci sono campioni che possono decidere le partite con una giocata ma non si difende individualmente, si difende di squadra, si gioca di unione e di squadra in queste partite”.

Filippo Terracciano

Il momento dei gialloblù

“Può darsi che sia il nostro miglior momento ma ora serve solo intensificare, stare sul pezzo e non mollare di un millimetro. Bisogna sempre pensare a come fare goal, è chiaro che ci servono punti, con delle buone prestazioni ti avvicini a far punti, senza le prestazioni i punti non si fanno, lo sguardo della squadra deve essere rivolto lì. Io non guardo le statistiche, non me le ricordo nemmeno, guardo le problematiche, è difficile fare punti, come si scende di un millimetro è già finita. C’è solo questa partita a cui pensare. Forse non saranno sufficienti 2 vittorie per salvarci, di solito la statistica dice questo ma con dieci partite ancora a disposizione non si può pensare di lasciare nulla”.

L’ex Terracciano

“Ha avuto una bella opportunità, potrà crescere e glielo auguro, sicuramente ci sarà modo di salutarsi”.

L’articolo Baroni: “Il Milan è in un buon momento, la nostra miglior partita potrebbe non bastare” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG