Il giornalista Mario Gerevini si è interrogato Sille possibili conseguenze dell’inchiesta riguardante l’ultimo cambio di proprietà del club rossonero.

Radio Rossonera ha intervistato Mario Gerevini per parlare dell’inchiesta che sta preoccupando il mondo Milan. “La preoccupazione è assolutamente normale, anzi. Speriamo che questa si spenga piano piano con maggior chiarezza sulle ipotesi che la Procura sta seguendo e coltivando e che alla fine emerga quel che finora è mancato: una reale trasparenza sugli effetti del Milan. E su come si è svolta la compravendita. E sui rapporti tra Elliott e Redbird. L’inchiesta forse può servire anche a chiarire questo”.

Il prestito a RedBird

“Il vendor loan è un prestito che fa il venditore al compratore. In questo caso Elliott ha prestato 560 milioni al 7% a Cardinale per favorire la chiusura dell’operazione. Il vendor loan è abbastanza frequente in operazioni di questo tipo”.

Stesso caso

“L’acquisto dell’Atalanta è stato fatto anche attraverso questo. È un insieme di operazioni che nel Milan hanno fatto pensare che non fosse stata fatta con chiarezza l’operazione. Non solo il vendor loan, ma anche il fatto che l’acquirente abbia lasciato intatto l’assetto operativo, di manager. Puoi acquisire un’azienda e farti prestare i soldi anche dal venditore, specie se si tratta di un fondo, ma cominciare a gestirla con alcuni tuoi uomini”.

Incertezze sul Milan

“Se lasci nei posti chiave l’amministratore delegato, il direttore finanziario oppure una quota paritaria in CdA e in più il vendor loan ha come garanzia il 100% sulle quote del Milan e questo assetto permane per mesi, è giusto interrogarsi se effettivamente questa compravendita non abbia degli accordi tra Elliott e Redbird che sono stati resi noti. E tuttora c’è una gran parte della governance, degli assetti sopra al Milan (holding in Lussemburgo, nel Delaware e in Olanda) di cui non si sa nulla. Potrebbero esserci accordi in teoria tra i due fondi sulla gestione delle partecipazioni”.

