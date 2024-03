Il giornalista Alessandro Vocalelli ha evidenziato quella che secondo lui è una delle missioni primarie di Ibrahimovic.

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul momento attuale del Milan. “La rappresentanza italiana è nutrita, di qualità e con le credenziali giuste per regalarci belle soddisfazioni. Soddisfazione che vuole togliersi ad esempio Pioli, capace di superare di slancio anche i momenti più complicati”.

Isolamento

“Già, perché una delle principali, e migliori, qualità del Milan è sempre stata quella di riuscire a reagire alle avversità e in questo caso ha dimostrato di sapersi anche isolare dalle voci extra-campo, che avrebbero potuto in qualche modo distogliere l’attenzione. Invece no”.

Stefano Pioli

Il doppio confronto coi cechi

“I rossoneri hanno liquidato la pratica Slavia Praga al tramonto del primo tempo, capitalizzando anche la superiorità numerica. I gol di Pulisic, Loftus-Cheek e il gioiello di Leao hanno messo in cassaforte una qualificazione che è magari sembrata agevole, ma premia comunque la voglia della squadra di Pioli. Segnare sette reti, tra andata e ritorno, non è mai una cosa scontata. E da qui si riparte per valutare il lavoro di Pioli, che – secondo in campionato e ai quarti di Europa League – sta comunque tenendo da anni il Milan a livelli eccellenti. Tutti, e gli allenatori per definizione, sono sempre in discussione”.

Il compito dello svedese

“Giroud è un esempio di professionalità, ma nessuno può e deve dimenticare che il suo arrivo fu salutato per rappresentare l’alternativa a Ibra. A distanza di anni, proprio lo svedese ha ora come primo compito quello di individuare l’attaccante giusto per un ulteriore salto di qualità”.

