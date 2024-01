L’allenatore dell’Hellas Verona Marco Baroni ha presentato il match contro i nerazzurri del 6 gennaio a San Siro.

L’Hellas Verona non se la passa bene ma Marco Baroni non perde la speranza: ecco le sue parole in conferenza stampa prima del match di dopodomani contro l’Inter. “C’è un campionato davanti e noi non possiamo perdere l’attenzione per cose che non possiamo controllare, io voglio tenere la squadra, che c’è, dentro le cose che invece possiamo controllare, nell’ultima partita siamo stati condizionati da episodi che non si sono verificati, in queste ultime sei partite specie da quando abbiamo cambiato sistema di gioco si sono visti notevoli miglioramenti“.

Serie A

Vietato distrarsi

“Ogni giorno si parla con i ragazzi, a volte ci si dimentica del campionato che stiamo facendo e delle opportunità che abbiamo, le difficoltà vanno trasformate in opportunità, non dobbiamo farci portare via da cose che astraggono dal lavoro in settimana”.

Sui singoli

“Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione, dobbiamo valutare Dawidowicz che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie”.

Sull’Inter

“Sabato affronteremo una squadra dalla dimensione europea e deve essere una grossa opportunità soprattutto per i ragazzi che non dovranno sbagliare niente dal punto di vista prestativo”.

