La lettera del Sindaco di Firenze Nardella alle più alte autorità calcistiche e vari ministri per la ristrutturazione dello stadio Franchi

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha scritto a Giorgetti (Economia e Finanze), Fitto (Affari Europei) e Sangiuliano (Cultura) per quanto concerne la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: contesto dove la Fiorentina di Commisso sta spingendo.

«All’attenzione dei ministri Giancarlo Giorgetti, Raffaele Fitto, Gennaro Sangiuliano. Egregi Ministri, con la presente desidero portare alla vostra attenzione lo stato dell’iter amministrativo in corso relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, inserito dalla FIGC come possibile sede italiana degli Europei di calcio 2032.

La procedura di gara ha portato alla individuazione della migliore offerta e all’aggiudicazione al raggruppamento di imprese vincitrici entro la fine dell’anno, come richiesto dai finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNC PNRR. Risulta quindi ad oggi obbligatorio rispettare anche gli altri obbiettivi previsti dal finanziamento, ovvero l’inizio lavori entro il 31 Marzo 2024 e la fine lavori/collaudo entro dicembre 2026. Come condiviso con il Ministro Abodi, con queste scadenze risulta impossibile portare avanti i lavori di riqualificazione e allo stesso tempo mantenere la fruibilità dello Stadio per ACF Fiorentina per le due prossime stagioni sportive e per lo svolgimento di qualsiasi altro evento. Ovviamente il mancato utilizzo dell’unico impianto sportivo della città adeguato agli standard di Serie A, crea un forte disagio per la società viola, per i tifosi e rappresenta una problematica da attenzionare da parte di tutte le istituzioni, anche per le sue implicazioni di ordine pubblico. Con ACF Fiorentina stiamo definendo delle soluzioni che potrebbero consentire di poter disputare a Firenze a partire da gennaio 2025 le partite di calcio di serie A. Per poter utilizzare lo stadio Franchi fino a tale data sarebbe necessario modificare gli obiettivi del finanziamento PNC PNRR in particolar modo quello legato alla fine lavori/collaudo al 31 dicembre 2026, definito con decreto del Ministero delle Finanze del 15 Luglio 2021 e riportato nei disciplinari sottoscritti dal Comune di Firenze con il Ministero della Cultura titolare del Piano. In considerazione della importanza dell’opera che ci apprestiamo a realizzare e delle conseguenti problematiche di ordine pubblico, sono a richiedere un vostro interessamento diretto a verificare la possibilità di una modifica degli obiettivi connessi al finanziamento PNC PNRR. Certo della sensibilità all’urgenza dei temi sopra richiamati e del vostro spirito di collaborazione, resto a disposizione per qualunque chiarimento. Cordiali saluti, Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella».

